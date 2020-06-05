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Полицейские избили дубинкой прохожего без маски в Магнитогорске

Никита Брыкин
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В Магнитогорске местные жители стали свидетелями конфликта между полицейскими и мужчиной. Об этом пишет портал «Вести.Ru».

Сообщается, что стражи порядка применили дубинки и заковали в наручники прохожего без медицинской маски на лице. В управлении МВД по Челябинской области сочли правомерными действия своих сотрудников.

«Отстань от меня! Я сказал, я надену маску, у меня есть маска, чего ты меня вяжешь?!» — возмущался задержанный.

На кадрах видно, как на земле лежит один сотрудник полиции, от которого, вероятно, отбивался мужчина. Подоспевший коллега схватился за дубинку, после чего мужчину 1986 года рождения задержали.

По словам правоохранителей, они заметили нарушителя масочного режима в магазине. Ему предложили пройти в отдел для составления протокола. В ответ он стал ругаться и сопротивляться. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского. В отношении нарушителя уже составили два административных протокола.

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