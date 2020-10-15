Полицейские из Башкирии угрожали изнасиловать мужчину шваброй

Следователи возбудили дело в отношении неизвестных полицейских, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Инцидент произошел в Стерлитамаке. Об этом пишет портал ProUfu.ru.

По словам потерпевшего, стражи порядка подвергли его пыткам, чтобы выбить признания в краже скота. Он заявил, что 15 июля был задержан стражами порядка, которые якобы подбросили ему три пакета с наркотиками.

Затем полицейские якобы избили жертву, связали буксировочным тросом, притягивая ноги к телу со стороны спины, ударили электрошокером и угрожали изнасиловать шваброй.

После этого мужчину, по его словам, хотели утопить в реке, если он не возьмет на себя вину за преступление, но мужчина отказался. Тогда его привезли обратно в отделение, где заставили написать отказ от претензий к сотрудникам полиции.

В больнице потерпевшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы, туловища и рук и другие травмы.