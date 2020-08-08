Пойманная на взятке в 25 миллионов рублей судья устроила истерику в ресторане

Оперативники ФСБ задержали председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину по делу о получении взятки в 25 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Сообщается, что женщину задержали в ресторане «Фасоль», где ей передавали взятку. Судья требовала деньги за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова. Он был арестован в Москве по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Сначала его жена заплатила 20 миллионов рублей. Позднее судья потребовала принести ей еще пять миллионов рублей. После этого Зубкова посоветовавшись с родственниками, рассказала обо всем ФСБ.

Во время задержания Добрынина устроила истерику и стала требовать от правоохранителей оставить ее в покое, так как она судья.