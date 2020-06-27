Поехал за добавкой: пьяный лихач пойман в Екатеринбурге

- Advertisement -

32-летний нарушитель в состоянии алкогольного опьянения задержан в Екатеринбурге. Как объяснил сам нарушитель, он сперва употребил спиртного, а затем отправился на машине купить добавочную порцию.

Подозрительную машину заметили в городе правоохранители. Они потребовали от водителя остановить, но он лишь прибавил газу. Началась погоня, во время которой владелец Audi А7 много раз нарушил ПДД. Он проезжал на красный свет на перекрестках.

За нарушителем гнались примерно 10 патрульных экипажей. В конце концов лихача удалось зажать в «коробочку». Выяснилось, что нарушений у водителя масса: превышение скорости, проезд на красный свет, алкоголь в крови тонировка машины.

Теперь мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей. Без прав его могут оставить на 2 года, пишут Вести.