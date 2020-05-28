Подросток убил маленькую девочку в Воронежской области

В Воронежской области возбуждено дело об убийстве девятилетней девочки. В совершении преступления подозревается 16-летний подросток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
По данным следствия, 25 мая школьница ушла из дома в селе 2-е Никольское Бобровского района и пропала. По предварительной версии, вечером того же дня проживающий по соседству с ней подросток совершил убийство. При этом злоумышленник сокрыл тело ребенка в заброшенном доме.
Несовершеннолетний задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Он дал признательные показания. Злоумышленника планируют заключить под стражу.
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