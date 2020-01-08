Подростку разнесли лицо выстрелом из пистолета в Москве

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Москвы, который выстрелил в подростка. Об этом пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, молодой человек напал на девятиклассника по мотивам ненависти и вражды, а также неприемлемости другой идеологии. Пострадавший был госпитализирован после зверского избиения и выстрела в лицо на улице.

Ему диагностировали оскольчатый перелом спинки носа со значительным смещением и расхождением костных отломков, а также перелом костей носовой перегородки с ее выраженной деформацией.