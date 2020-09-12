Подростки зверски избили школьницу в Мурманской области

В Оленегорске сотрудники полиции проводят процессуальную проверку по факту избиения 14-летней девочки. Об этом пишет портал «Мурманский вестник».

В полицию обратился отец пострадавшей. По данным ведомства, она получила телесные повреждения. Причастными к инциденту оказались двое несовершеннолетних 2006 года рождения.

Вчера в соцсетях было опубликовано видео подростковой драки. Школьницы избивали свою сверстницу руками и ногами, таскали ее за волосы. Очевидцы, снимавшие все происходящие на смартфон, в конфликт не вмешивались.