Подростки подкараулили девочку, изнасиловали и убили в Красноярском крае

В Нижней Кое в Красноярском крае сейчас расследуют шокирующую историю о гибели 12-летней девочки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Выяснилось, что зверски убитая школьница обращалась в полицию за полгода до смерти, однако соответствующей реакции от инспектора по делам несовершеннолетних не последовало.

По словам соседей, жизнь ребенка превратила в ад группа местных подростков. Стоило ей переехать с родителями в эту деревню, как над ней тут же жестоко надругались. Не получив за это наказание, изверги снова подкараулили девочку, изнасиловали и потом убили.

«Их долго не задерживали, просто боялись отморозков этих», – говорят в деревне.

Следователи пришли к выводу: инспектор ПДН своим бездействием подарила вчерашним хулиганам чувство полной безнаказанности.

Подозреваемая, достоверно зная о том, что подросток изнасиловал малолетнюю девочку не приняла должных мер к его изоляции от общества. Не проводила должных профилактических мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».