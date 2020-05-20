Подростки несколько часов били школьника и снимали на камеру

Следователи начали проверку после сообщения об избиении школьника группой подростков в Воронеже. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что ученик 9 класса собрал сверстников и отвел 13-летнего школьника на заброшенный завод. Там злоумышленники два часа избивали жертву, кидали на камни и гвозди. При этом они снимали происходящее на камеру.
По предварительной информации, пару недель назад банда сделала то же самое с 14-летним подростком. После этого ему стали поступать угрозы.
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