Подростки до смерти забили таксиста и уехали на его машине

Возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков в Нижнем Новгороде, которые напали на таксиста. Об этом пишет «КП». Появилось видео с места событий.

Инцидент произошел в конце лета. Пьяные приятели избили водителя возле Автозаводского универмага на проспекте Октября. Жертву били руками и ногами по голове и телу.

В какой-то момент потерпевший перестал сопротивляться. Тогда парни, как ни в чем не бывало, сели за руль его автомобиля «Рено» и уехали. От полученных травм такстист скончался в больнице.