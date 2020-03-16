Подростка избили и ограбили во дворе школы в Нижнем Тагиле

Задержаны двое парней в Нижнем Тагиле, которых подозревают в избиении подростка прямо на территории школы. У него украли телефон и наушники, пишет портал «E1».

Мама избитого школьника рассказала, что на ее сына напали сзади, а после начали запинывать и таскать по кварталу.

«Сшибли с ног, сначала били кулаками по голове, потом ногами. Ему удалось вырваться и убежать. Уже весь в крови, он увидел мужчину с большой собакой, попросил о помощи, но его послали. Мужчина даже полицию не вызвал», — рассказала женщина.

Сотрудники полиции вызвали на место драки Росгвардию, которая задержала злоумышленников. Решение о дальнейшей судьбе хулиганов примет Следственный комитет.

Фото — E1