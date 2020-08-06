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Новости мираПроисшествия

Подозреваемый в педофилии имам задержан под Красноярском

Иван Федоров

В Лесосибирске на территории Красноярского кря задержали имама-хатыба. Его подозревают в домогательствах и радикализме.

Правоохранители застали мужчину у него дома. Во время обыска были найдены и изъяты персональный компьютер и ноутбук, где содержался контент экстремистского характера, БДСМ-атрибутику и религиозные книги в количестве 19 штук, 6 мобильных телефонов, банковскую карту, а также устав его организации. Все вещи будут тщательно исследованы.

Задержанного подозревают в содействии террористам и в принуждении к действиям сексуального характера малолетних прихожан мечети. По версии следствия, имам превращал некоторые свои религиозные проповеди в сексуальные домогательства.

«Уже на третий и четвертый год он уже раскрылся и начал, можно сказать, в открытую говорить о том, что необходимо молиться за тех, кто воюет на Ближнем Востоке», – заявил один из прихожан.

Есть мнение, что к девушкам имам относился по-особенному. Одна из прихожанок рассказала о подробностях отношений с духовным наставником.

«Он пытался узнавать, что мне нравится, как мне нравится. Мне было неудобно с ним на такие темы разговаривать. Он говорил, что с женой ему не интересно, она его не удовлетворяет, ему нужно разнообразие», – сказала девушка.

Теперь по факту действий имама проводится расследование. Возможно, появятся новые эпизоды его правонарушений, пишет РЕН ТВ.

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