Подозреваемую в истязании ребенка заключили под стражу под Омском

Суд заключил под домашний арест 25-летнюю жительницу Омскую области. Она обвиняется в истязании полуторагодовалого сына своей знакомой, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что женщина находится на седьмом месяце беременности. Ранее по делу об истязании ребенка в качестве подозреваемой была задержана мать мальчика.

В Сети появились кадры, на которых тело малыша покрыто многочисленными синяками и ссадинами. Сообщается, что ребенку связывали руки, снимали с него штаны и оставляли в беспомощном состоянии.