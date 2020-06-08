Под Тюменью поезд сбил коляску с годовалым ребенком

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В субботу, 6 июня, в 40 километрах от Тюмени произошла трагедия, в результате которой погиб годовалый ребенок. Об этом пишет портал «72.ru».

По словам очевидцев, 31-летняя женщина везла коляску с маленькой девочкой. Женщины была пьяна. Мать переходила через железнодорожные пути в необорудованном для пешеходного перехода месте перед близко идущим поездом. В итоге женщина попала под локомотив грузового поезда с детской коляской.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».