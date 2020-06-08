Понедельник, 8 июня, 2020
25 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Под Тюменью поезд сбил коляску с годовалым ребенком

Никита Брыкин
-

В субботу, 6 июня, в 40 километрах от Тюмени произошла трагедия, в результате которой погиб годовалый ребенок. Об этом пишет портал «72.ru».

По словам очевидцев, 31-летняя женщина везла коляску с маленькой девочкой. Женщины была пьяна. Мать переходила через железнодорожные пути в необорудованном для пешеходного перехода месте перед близко идущим поездом. В итоге женщина попала под локомотив грузового поезда с детской коляской.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани обнаружили труп ребёнка в мусорном баке

Новости Рязани
На улице Тимуровцев в Рязани в мусорном баке обнаружили труп младенца. Об этом сообщает телеканал «Город». Тело было найдено...
Узнать больше

Официальный комментарий по поводу гибели солдата-срочника в Рязани

Новости Рязани
По факту гибели-солдата срочника в Рязани командование Рязанского гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами.
Узнать больше

В Рязанской области клещи покусали 100 человек

Новости Рязани
В Рязанской области на прошлой неделе по поводу укуса клещей в медучреждения обратились 100 человек. Об этом сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Рязанской области. В...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Официальный комментарий по поводу гибели солдата-срочника в Рязани

Новости Рязани
По факту гибели-солдата срочника в Рязани командование Рязанского гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами.
Узнать больше

Рязанцев предупредили о надвигающейся жаре

Новости Рязани
На этой неделе с 8 по 12 июня в Рязани ожидается жара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Узнать больше

Коронавирусом заразились ещё 75 рязанцев

Новости Рязани
Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 4088 жителей Рязани и области. Ещё 76 человек считаются условно заражёнными – их положительные тесты отправлены на проверку в Роспотребнадзор.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь собаке в жару

Акценты
В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры...
Узнать больше

Троица. История и традиции праздника

Акценты
День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая,...
Узнать больше

Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Акценты
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи, недопустимости отказа в её оказании актуальны для...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+