Под Тюменью девушка проглотила вилку

Жительница Тюменского региона умудрилась проглотить вилку. После происшествия потерпевшая угодила в медучреждение.
26-летняя пострадавшая скушала много жирной пищи. После этого ей захотелось вызвать рвотный рефлекс. Для этого девушка схватила вилку и начала манипуляции, которые завершились тем, что она проглотила столовый прибор.
Для извлечения предмета врачам потребовалось провести полостную операцию. Она прошла успешно. Края вилки не нанесли повреждений желудку, сообщает РЕН ТВ.
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