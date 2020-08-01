Под Тюменью девушка проглотила вилку

Жительница Тюменского региона умудрилась проглотить вилку. После происшествия потерпевшая угодила в медучреждение.

26-летняя пострадавшая скушала много жирной пищи. После этого ей захотелось вызвать рвотный рефлекс. Для этого девушка схватила вилку и начала манипуляции, которые завершились тем, что она проглотила столовый прибор.

Для извлечения предмета врачам потребовалось провести полостную операцию. Она прошла успешно. Края вилки не нанесли повреждений желудку, сообщает РЕН ТВ.