Под Тверью мужчина убил жену и закопал труп около дома

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Мужчина убил собственную жену и закопал ее труп. Преступление было совершено в городе Кимры Тверской области в прошлом году.

Преступник поругался со своей супругой и в порыве гнева стал жестоко бить женщину. Он наносил потерпевшей удары ногами и руками. Поняв, что пострадавшая уже перестала дышать, злоумышленник вытащил тело жены на улицу и закопал его около дома.

Позднее труп погибшей был найден стражами порядка. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, расследование которого закончилось судом. В итоге мужчину отправили в тюрьму на 9 лет, пишет «Регион online».