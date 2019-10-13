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Под Петербургом диджея убили за «неправильную» музыку

В Кировском районе Ленобласти недовольный музыкальным репертуаром в кафе клиент убил диджея. ЧП случилось в одном из заведений ночью с 12 на 13 октября.

Один из посетителей расстроился из-за музыки, игравшей в стенах кафе. Мужчина потребовал от диджея сменить репертуар, использовав при этом нецензурную лексику. Однако в ответ получил отказ. Тогда разозленный гость нанес диджею удар ножом в сердце. При этом заступиться за раненого хотел официант: он забежал в зал с огромным ножом, но был остановлен другими посетителями кафе.

Потерпевшего доставили в больницу, где он через некоторое время умер. Подозреваемого в совершении преступления объявили в розыск. Оказалось, что мужчина является представителем азербайджанской диаспоры, сообщает 47news.

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