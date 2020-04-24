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Под Омском рецидивист из ревности изрезал приятеля ножом

Алексей Агеев

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55-летнего мужчину осудят за нападение на приятеля. Причиной для совершения преступления стала ревность.

Однажды обвиняемый позвал к себе домой 32-летнего друга. Мужчины употребили спиртного. В ходе беседы старший гражданин стал обвинять приятеля в навязчивом внимании к своей возлюбленной. Кроме того, он рассвирепел, взял нож и изрезал им «соперника».

По факту случившегося уже завели уголовное дело. Теперь нападавшему грозит тюремный срок продолжительностью до 10 лет. Кроме того, уже известно, что ранее мужчина был судим за похожее преступление., сообщает «Регион Онлайн».

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