Под Москвой Mercedes влетел под фуру: погибли трое

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Фото — соцсети

4 апреля легковой автомобиль марки Mercedes протаранил фуру. Машина залетела под полуприцеп грузовика на Симферопольском шоссе, в Московской области.

Уточняется, что автокатастрофа случилась на 38-м километре автомобильной дороги М2 «Крым». В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалось видео с места событий. При просмотре ролика можно заметить влетевший в заднюю часть фуры белый Mercedes. Легковушка превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком.

Фото — соцсети

В результате жуткой аварии погибли три человека. В соцсетях уточняется, что скончались водитель и два пассажира немецкой иномарки. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.