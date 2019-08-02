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Под Красноярском загадочным образом пропали отец и дочь

Спасатели занимаются поиском людей, которые в четверг заблудились в лесу в районе горы Каратаг, известной также как Черная сопка.

Сообщается, что во время прогулки загадочным образом пропали 29-летний отец и 6-летняя дочь. Всю ночь их искали волонтеры и спасатели, но безуспешно, пишет портал «НГС24».

Девочка была одета в серые шорты, малиновую майку с рисунком совы, темно-синие сандалии, желтую кепку. С собой был розовый рюкзак. На мужчина была темно-синяя футболка с надписью «РОССИЯ», темно-синие шорты, черно-синий рюкзак.

При наличии информации о местонахождении пропавших позвоните координатору поиска 8 950 996–60–66.

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