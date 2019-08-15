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Под Кировом 19-летний парень сжег заживо мать и двух гостей

В Кировском регионе осужден 19-летний парень. Молодой человек совершил два диких преступления: убийство трех человек и поджог строения.

Трагический инцидент произошел ночью с 18 на 19 февраля. На территории населенного пункта Безводное в Пижанском районе был сожжен дотла жилой дом. При разборе завалов спасатели нашли три трупа. Среди погибших были 38-летняя женщина, ее 32-летний приятель и 64-летний мужчина-сосед. По факту смерти людей началось расследование, во время которого специалисты выяснили, что причастным к пожару и гибели трех человек является 19-летний сын погибшей. Было установлено: молодой человек употребил спиртное до трагедии. Придя домой, он поругался с приятелем своей матери, стал выгонять его из дома. Мужчина уйти отказался. После этого парень вышел на веранду и поджог там рулон обоев. После этого он сделал вид, что пытается тушить пожар, вылив ведро воды на очаг пламени. Но до конца он пожар не ликвидировал. После этого молодой человек покинул свой дом, не говоря старшим о том, что здание горит.

В итоге дом сгорел дотла, три человека погибли. Во время расследования виновник трагедии признался в содеянном. После суда он отправился в колонию на 17 лет, сообщает Newsler.

Фото: СУ СК РФ

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