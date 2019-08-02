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Под Калугой двое погибли, четверо пострадали

1 августа в Калужской области столкнулись две автомашины. Авария произошла в Перемышльском районе.

Сообщается, что ВАЗ-2104 столкнулся с внедорожником УАЗ на 10-ом километре трассы «Калуга-Перемышль-Погореловка». Виновником произошедшего стал 42-летний водитель универсала. Он совершил выезд на встречку.

В итоге смертельные травмы получили водитель и пассажир «четверки». Пострадали еще четыре человека – это 39-летние мужчина и женщина, а также 4-летняя девочка и 44-летний мужчина. По факту ЧП проводится расследование, сообщает KalugaNews.

Фото: KalugeNews

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