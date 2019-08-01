Под Хабаровском 80-летняя бабушка убила и расчленила ребенка и двух взрослых

Под Хабаровском закончено расследование по факту убийства и расчленения трех человек. Обвиняемой в совершении жутких преступлений является 80-летняя женщина.

30 января текущего года на территории населенного пункта Березовка в Хабаровском крае были найдены части тела мужчины. Вскоре стало известно: погибшим является 52-летний сельчанин, который временно жил в квартире у 80-летней бабушки. Жилище осмотрели и нашли там следы крови. Улики заставили старушку признаться в убийстве арендатора.

Расследование на этом не завершилось. В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители установили, что в декабре 2005 года опасная бабуля поругалась с соседской девочкой, которой на момент конфликта было 8 лет. После конфликта старушка обманом заманила ребенка в свою квартиру, зарубила несовершеннолетнюю топором, разрезала тело на части и выкинула останки на улицу.

Кроме того, пенсионерка совершила еще одно страшное преступление в марте 2013 года. В тот раз жертвой стала 77-летняя подруга, проживавшая временно у 80-летней женщины. При этом приятельница вела себя надменно, считает убийца. Итог оказался идентичен двум предыдущим: убийство и расчленение трупа, а затем выброшенные на улицу останки.

Расследование по факту ЧП закончено. Вскоре будет проходить суд по факту страшных убийств. Сообщается, что старушка признана вменяемой. Ранее ее за совершение преступлений к уголовной ответственности не привлекали, сообщает Питер.тв.