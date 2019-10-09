Под Дмитровом украли мост через реку

На территории города Дмитрова (Московская область) совершено дерзкое похищение моста через реку. Его совершили неизвестные, которые переоделись в форму рабочих, сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Неустановленные лица явились к старому железному мосту, разобрали его и увезли. Жителям города мужчины пообещали, что будет установлена новая переправа. Кража была совершена весьма оперативно и без «шероховатостей»: жители Дмитрова не спросили у воров документы, не вызвали правоохранителей и не устроили самосуд.

Теперь же потерпевшим местным жителям остается лишь разводить руками от беспомощности. По факту случившегося уже начато расследование. Ведется поиск злоумышленников. Заметим, что украденному мосту около 40 лет.

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте