Почти 40% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве моложе 40 лет

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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COVID-19  вызывает осложнения не только у пожилых пациентов. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным медиков, среди пациентов, которым требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ), 40% людей моложе 40 лет. Две трети пациентов на ИВЛ младше 60 лет. Эти данные подтверждаются и примерами других стран.

На данный момент в столице России коронавирус выявлен у 1014 человек. Почти половина из них (46%) – люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по заболеваемости молодые люди от 18 до 34 лет. Их 33,5%. 15% заболевших – люди старше 65 лет, а 5,5% – дети. Дети, как правило, переносят болезнь в лёгкой форме, иногда и вовсе без симптомов. При этом они могут являться носителями вируса. 

Врачи отмечают, что заболеть может любой человек. При этом предположить, как каждый перенесёт болезнь, точно нельзя. 

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