По вине нарушившего карантин в Подмосковье закрыли больницу

Никита Брыкин
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В подмосковной Лобне пришлось закрыть больницу, которую посетил пожилой житель Москвы с коронавирусом. Об этом пишут «Вести.ru».

Сообщается, что 1 апреля 68-летний мужчина нарушил карантин и отправился на рентген. Последние дни он провел на даче. Судя по всему, он не предупредил приезжавших к нему фельдшеров о своем заболевании. Меру ответственности нерадивому пенсионеру изберут позже.

Отметим, что всех посетителей лечебного учреждения отправили сдавать анализы и на обязательный двухнедельный карантин.

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