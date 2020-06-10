Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

-

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в возрасте 78 лет. Перед этим врачи почти месяц боролись за его жизнь после заражения коронавирусом. Об этом сообщают Вести.

Госпитализировали Трушкина в начале мая, после того, как подтвердился тест на COVID-19. Через некоторое время состояние пациента ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти жизнь писателя врачи не сумели.

Анатолий Трушкин работал с такими актёрами, как Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Владимир Винокур. Кроме того, он регулярно читал свои произведения со сцены.