Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Мои друзья, я на Свободе. !!! Еще 7 числа мне удалось выбраться из тюрьмы Боткина, это отделение называют "чумными боксами". 1. Мне лгала в лицо глава роспотребнадзора Мякишева и ее команда в моем доме о том, что меня в Боткина только на сутки заберут. Ложь — до прихода ко мне нач.роспотребнадзора по СПб постановил изолировать на 14 дней людей. Это в порядке вещей лгать в лицо у чиновников? 2. Необходимости госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб. 3. То, что я ходила почти неделю в СПб … это, видимо, нормально. 4. Конституция гарантирует мне свободу — видимо, врачи не слышали такого слова. 5. Человека нельзя насильно лечить без решения суда — тоже законб о котором никто не слышал. 6. Человек имеет право отказаться от госпитализации — мне НЕ давали ручку и листок, не давали написать заявление. "Права человека"- пустой звук и непонятные буквы. 7. Режим ЧС никто не вводил, чтобы начинали действовать какие-то другие положения и постановления. Я поняла, что за свои првва я обязана бороться. Даже золотая клетка — это клетка. А прямо скажем, Боткина — это вакханалия. Я продумала и ощуствила побег. В пятницу 7го февраля. В эти дни консультировалась с адвокатами, хранила режим тишины, чтобы во всем убедиться (я права по закону). И знаете что? Глав.врач Боткина заявил, что дал мне возможность добровольно покинуть больницу. Да ладно? WTF?! Да никто и слышать не хотел, чтобы я даже написала заявление на освобождение. Снова ложь! Кстати, у врачей есть мой номер телефона и никто не звонил мне. Все, видимо, решили, что проще лгать. В видео подробно, как было дело. Кстати, если бы я была заражена — половина Питера уже были бы такими, меня же никто не спрашивал, что делала и где была всю эту неделю.