Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Петербурга Алла Ильина сбежала из Боткинской больницы, куда её поместили на карантин после поездки в Китай. Об этом сообщает Фонтанка.



В конце января домохозяйка из Северной столицы отправилась в город Хайнань. 30 января всех туристов принудительно вернули в Россию, взяли анализы и предупредили, что в случае появления симптомов заболевания надо срочно обратиться к врачам. Утром 4 февраля Алла почувствовала боль в горле и вызвала скорую помощь.



По словам женщины, у неё взяли анализы и поместили в карантин в Боткинскую больницу. Как она говорит – принудительно. Дверь закрылась на магнитный замок, написать отказ не давали ручку и бумагу.



Через какое-то время Ильина приняла решение сбежать. Для побега она выбрала вечер пятницы, предупредив медперсонал, что будет спать. После того, как в палате выключили свет, она замкнула провод над дверью, из-за чего магнитный замок отключился. После этого женщина смогла сбежать из больницы, воспользовавшись тем, что врачи занялись новыми пациентами.



По данным Фонтанки, врачи грозят беглянке чуть-ли не уголовным преследованием, но юристы считают, что предъявить ей нечего.

