На главную Новости мира

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Петербурга  Алла Ильина сбежала из Боткинской больницы, куда её поместили на карантин после поездки в Китай. Об этом сообщает Фонтанка.

В конце января домохозяйка из Северной столицы отправилась в город Хайнань. 30 января всех туристов принудительно вернули в Россию, взяли анализы и предупредили, что в случае появления симптомов заболевания надо срочно обратиться к врачам. Утром 4 февраля Алла почувствовала боль в горле и вызвала скорую помощь.

По словам женщины, у неё взяли анализы и поместили в карантин в Боткинскую больницу. Как она говорит – принудительно. Дверь закрылась на магнитный замок, написать отказ не давали ручку и бумагу.

Через какое-то время Ильина приняла решение сбежать. Для побега она выбрала вечер пятницы, предупредив медперсонал, что будет спать. После того, как в палате выключили свет, она замкнула провод над дверью, из-за чего магнитный замок отключился. После этого женщина смогла сбежать из больницы, воспользовавшись тем, что врачи занялись новыми пациентами. 

По данным Фонтанки, врачи грозят беглянке чуть-ли не уголовным преследованием, но юристы считают, что предъявить ей нечего.

View this post on Instagram

Мои друзья, я на Свободе. !!! Еще 7 числа мне удалось выбраться из тюрьмы Боткина, это отделение называют "чумными боксами". 1. Мне лгала в лицо глава роспотребнадзора Мякишева и ее команда в моем доме о том, что меня в Боткина только на сутки заберут. Ложь — до прихода ко мне нач.роспотребнадзора по СПб постановил изолировать на 14 дней людей. Это в порядке вещей лгать в лицо у чиновников? 2. Необходимости госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб. 3. То, что я ходила почти неделю в СПб … это, видимо, нормально. 4. Конституция гарантирует мне свободу — видимо, врачи не слышали такого слова. 5. Человека нельзя насильно лечить без решения суда — тоже законб о котором никто не слышал. 6. Человек имеет право отказаться от госпитализации — мне НЕ давали ручку и листок, не давали написать заявление. "Права человека"- пустой звук и непонятные буквы. 7. Режим ЧС никто не вводил, чтобы начинали действовать какие-то другие положения и постановления. Я поняла, что за свои првва я обязана бороться. Даже золотая клетка — это клетка. А прямо скажем, Боткина — это вакханалия. Я продумала и ощуствила побег. В пятницу 7го февраля. В эти дни консультировалась с адвокатами, хранила режим тишины, чтобы во всем убедиться (я права по закону). И знаете что? Глав.врач Боткина заявил, что дал мне возможность добровольно покинуть больницу. Да ладно? WTF?! Да никто и слышать не хотел, чтобы я даже написала заявление на освобождение. Снова ложь! Кстати, у врачей есть мой номер телефона и никто не звонил мне. Все, видимо, решили, что проще лгать. В видео подробно, как было дело. Кстати, если бы я была заражена — половина Питера уже были бы такими, меня же никто не спрашивал, что делала и где была всю эту неделю.

A post shared by @ allasand on

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани ищут мужчину, пропавшего 18 лет назад

Новости Рязани
Сотрудники Следственного комитета просят помочь в расследовании уголовного дела о пропаже жителя Рязани Сергея Михайловича Дмитриева. Информация об этом появилась на сайте...
Узнать больше

«Быть знаменитым некрасиво». В Рязани состоялась беседа о жизни и творчестве Бориса Пастернака

Культура
10 февраля в ЦГБ имени С.А. Есенина отметили юбилей одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака. Со дня рождения писателя,...
Узнать больше

Раскрыть убийство помогла генетическая экспертиза

Новости Рязани
Раскрыть убийство в селе Ямбирно Шацкого района помогла генетическая экспертиза. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Город».  Сообщается, что...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Обзор новостей Рязани за 11 февраля

Новости Рязани
Что произошло в Рязани в минувший вторник? У гипермаркета «Глобус» в Рязани произошло ДТП. По словам очевидца, авария с...
Узнать больше

Опубликовано видео задержания фальшивомонетчиков в центре Рязани

Видео
Некоторое время назад в выручке торговых точек Рязани стали попадаться поддельные пятитысячные купюры. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел.
Узнать больше

Рязанцев приглашают на выставку репродукций картин Фриды Кало

Новости Рязани
Во вторник, 11 февраля, в Рязани открылась выставка репродукций картин Фриды Кало. Экспозиция появилась в Музее истории молодёжного движения.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Акценты
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Деми Роуз поразила поклонников откровенным фото

В Рязани ищут мужчину, пропавшего 18 лет назад

«Быть знаменитым некрасиво». В Рязани состоялась беседа о жизни и творчестве Бориса Пастернака