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Петербуржец погиб в Сочи

1 августа в Сочи произошел трагический инцидент на берегу моря. Во время отдыха погиб 60-летний мужчина.

В Сети было размещено видео с места событий. Во время просмотра ролика можно заметить труп мужчины на берегу. Известно, что погибший приехал отдыхать в Сочи из Северной столицы

Согласно данным очевидцев, погибший резко почувствовал себя плохо в воде. Его вытащили на берег, прибыли медики и пытались привести в чувство примерно 40 минут, однако сделать это не удалось. Сейчас по факту ЧП ведется проверка, сообщает Сочи24.

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