Пенсионер насиловал детей в подвале жилого дома в Петрозаводске

В Петрозаводске суд вынес приговор 62-летнему местному жителю, которого признали виновным в развращении малолетних. Об этом пишет газета «МК».

Престарелый педофил в прошлом году устроился работать мастером по ремонту обуви. Мастерская расположена в подвале жилого дома. Когда пенсионер оставался один, он часто приглашал туда местных детей. После этого педофил совершал по отношению к детям насильственные действия сексуального характера. От рук маньяка пострадали три девочки в возрасте 6 и 11 лет, а также восьмилетний мальчик.

Выяснилось, что злоумышленник в 2011 году уже был осужден на 5 лет за развращение малолетних. Теперь его приговорили к 18,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.