Пелагея похвалилась прекрасной фигурой на отдыхе в Крыму

Певица Пелагея, которая совсем недавно пережила разрыв с мужем-хоккеистом Иваном Телегиным, похвалилась отличной фигурой. Кадр был сделан фотографом во время отдыха артистки в Крыму, сообщает МК. После этого звезда опубликовала снимок в Инстаграме.

Поездка была совмещена с рабочими буднями. Дело в том, что Пелагея входит в число жюри на играх Высшей лиги КВН, проходящих в Крыму. Видимо, Крым впечатлил российскую поп-диву. Теперь она публикует фото оттуда почти каждый день.

На одном из фото Пелагея позировала в голубом топе с кружевами и элегантной шляпе. Она открыла талию, которая восхитила поклонников. Многие отметили, что фигура певицы находится в порядке, написав хвалебные комментарии.