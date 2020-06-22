Парень погибшей популярной блогерши раскрыл детали смертельного ДТП

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Молодой человек 18-летней блогерши Насти Тропицель рассказал о смертельной аварии с ее участием. Инцидент произошел на Бали, пишет РИА Новости.

По словам мотоинструктора Виктора, девушка ехала по дороге со скоростью около 80-100 километров в час. Он считает, что Тропицель «всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех».

«Настя не виновата, она не превышала скорость», – подчеркнул он.

Мужчина отметил, что возникли быстрые колебания переднего колеса мотоцикла «на ровном месте». В результате девушка потеряла управление.

Фото и видео — РЕН ТВ