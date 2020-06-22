Понедельник, 22 июня, 2020
11.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Парень погибшей популярной блогерши раскрыл детали смертельного ДТП

Никита Брыкин
-

Молодой человек 18-летней блогерши Насти Тропицель рассказал о смертельной аварии с ее участием. Инцидент произошел на Бали, пишет РИА Новости.

По словам мотоинструктора Виктора, девушка ехала по дороге со скоростью около 80-100 километров в час. Он считает, что Тропицель «всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех».

«Настя не виновата, она не превышала скорость», – подчеркнул он.

Мужчина отметил, что возникли быстрые колебания переднего колеса мотоцикла «на ровном месте». В результате девушка потеряла управление.

Фото и видео — РЕН ТВ

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено 47 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил федеральный оперативный штаб. Всего...
Узнать больше

В понедельник на одной из улиц Рязани отключили холодную воду

Новости Рязани
В понедельник, 22 июня, в Рязани произошла авария на водопроводе. В связи с этим без воды остались жители домов...
Узнать больше

Почти 1,5 тысячи рязанцев попросили об изменении условий по ипотеке

Новости Рязани
Жители Рязанской области подали 1463 заявления в банки на изменение условий ипотечного договора. 442 обращения касались предоставления кредитных каникул, 88 – ипотечных...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Регион62 готовится стать официальным дилером ГАЗ

Акценты
Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона,...
Узнать больше

Любимов раскритиковал рязанцев за нарушение санитарных норм

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов раскритиковал жителей Рязани за нарушение санитарных норм. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 19 июня

Новости Рязани
7info представляет обзор событий и новостей Рязани и Рязанской области за 19 июня. В Рязанской области выявлено ещё 52...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как похудеть на окрошке

Акценты
Самый известный холодный летний суп и чувство голода утолит, и от лишних килограммов избавит. Каким ингредиентам отдавать предпочтение тем, кто следит за...
Узнать больше

Регион62 готовится стать официальным дилером ГАЗ

Акценты
Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона,...
Узнать больше

Как спасти вишню от птиц

Акценты
Совсем скоро в рязанских садах созреют вишни. Во второй половине июня первым урожаем порадуют ягоды сортов Шпанка, Молодежная, Малышка и другие раннеспелые...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+