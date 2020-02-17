Пациенты избили доктора в больнице в КЧР

Пациенты избили доктора в клинике не территории Карачаево-Черкесской республики. Причиной для битья стала грубость. Момент инцидента засняли на видео.
При просмотре ролика заметно, что в медучреждение пришел гражданин на костылях. Вместе с ним пришли сопровождающие его люди. рядом со стойкой регистратуры был медик, который обратил внимание на потерпевшего не сразу. Немногим позже сопровождающий пострадавшего мужчина «сцепился» с врачом. Он стал бить доктора. Больной постарался прекратить драку, однако упал.
Уточняется, что сопровождающий пациента стал бить врача из-за резких слов в адрес больного, сообщает РЕН ТВ.