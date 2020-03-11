«Отрубят голову»: Мэр Якутска пожаловалась на угрозы

Градоначальница Якутска Сардана Авксентьева рассказала об угрозах, поступающих в ее адрес. Она сообщила, что в соцсетях пользователи угрожают ей расправой из-за ситуации в пункте передержки животных, где были найдены 200 мертвых псов и кошек.

В итоге Авксентьевой стали присылать угрозы, а также оскорблять ее. Люди пишут с просторов нашей страны и из-за границы.

– Мне пригрозили, что лопатой отрубят мне голову и положат меня в тот же контейнер, к этим же собакам, – отметила мэр Якутска.

При этом политик не собирается обращаться в полицию. Она просто блокирует людей, написавших угрозы и оскорбления, сообщает РЕН ТВ.