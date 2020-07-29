Отличить легальные бюро кредитных историй от мошенников стало проще

В поисковой системе Яндекс легальные бюро кредитных историй (БКИ) теперь маркируются специальным знаком. Синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ» говорит, что данное БКИ входит в реестр Банка России. Эти компании поднадзорны регулятору, а права и интересы потребителей, которые пользуются их услугами, защищены.

Маркировка призвана помочь интернет-пользователям отличить участников рынка, работающих в рамках закона, от мошенников. Нередко злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками БКИ, и сообщают об ухудшении кредитной истории гражданина. Для подтверждения информации они предлагают перезвонить по указанному ими телефону или зайти на сайт. В обоих случаях далее последует просьба предоставить персональные данные собеседника. Также в сети Интернет распространены сайты, обещающие улучшить кредитную историю за небольшое вознаграждение.

«Такого рода предложения имеют лишь одну цель – выманить у человека его персональные данные и деньги, — предупреждает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Никоноров. – Два раза в год любой гражданин вправе бесплатно проверить свою кредитную историю. Запросить отчет можно в офисе БКИ или дистанционно – с помощью портала Госуслуг. А не допустить ее ухудшения позволит своевременное исполнение долговых обязательств перед финансовыми компаниями».

В поисковой системе «Яндекс» аналогичным значком (синий кружок с галочкой) также отмечаются сайты других финансовых организаций, которые находятся под надзором регулятора: банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний.