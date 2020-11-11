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Новости мираПроисшествия

Отец застал своего сына за обезглавливанием родного брата

Никита Брыкин

В Нефтекамске 32-летний мужчина обвиняется в жестоком убийстве собственного брата. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

О расправе в полицию сообщил отец мужчин, оказавшийся свидетелем трагедии. Все началось 10 ноября после серьезной ссоры братьев. В разгар конфликта один из них зарезал другого ножом. После этого убийца решил избавиться от тела и начал его расчленять.

Отец зашел в комнату, когда злоумышленник пытался отрезать убитому голову. Мужчина вызвал полицию, однако за это время его сын успел убежать. Он пытался скрыться из Нефтекамска на попутках, однако вскоре его задержали.

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