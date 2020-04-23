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Отец убил 3-месячного сына в Кемеровской области

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Трехмесячного ребенка убили в Кемеровской области. Инцидент случился в марте 2020 года. Подозреваемым в совершении преступления является отец малыша.

Как пишет «Регион Онлайн», 29-летний мужчина укачивал младенца. Позднее он положил ребенка на диван. Во время перемещения 3-месячный мальки сильно ударила головой о мебель. Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни. На место ЧП были вызваны медики, которые, приехав констатировали: малыш мертв.

По итогам трагедии была проведена специальная экспертиза, которая помогал установить, что ребенок умер от получения закрытой ЧМТ. По факту случившегося уже завели уголовное дело. Теперь 29-летнему отцу грозит тюремный срок.

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