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Отец семь лет насиловал дочь под Волгоградом

Никита Брыкин
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Суд вынес приговор 42-летнему жителю города Михайловка Волгоградской области, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что отец на протяжении семи лет насиловал девочку. Первое изнасилование было совершено, когда ей едва исполнилось семь лет. Вину злоумышленник не признал.

Его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После этого его ждет ограничение свободы на два года.

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