Отец несколько дней держал на цепи маленького сына

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Задержан житель Ленинградской области, которого подозревают в истязании несовершеннолетнего мальчика. Об этом пишет РЕН ТВ.

По версии следствия, мужчина несколько раз ударил ремнем 10-летнего сына в воспитательных целях. Затем злоумышленник надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив к батарее.

По некоторым данным, он сделал это после того, как сын украл деньги.

Ребенок пробыл в таком состоянии несколько дней. Возбуждено уголовное дело.