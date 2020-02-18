Отец истязал дочь-подростка в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Всеволожского района, который подозревается в истязании ребенка. Об этом пишет портал «Невские Новости» со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, отец семейства долгое время избивал несовершеннолетней дочь. Кроме того, подросток испытывал психические страдания из-за асоциального поведения отца. Ребенку приходилось неоднократно уходить из дома.

Отметим, что во вторник, 18 февраля, мужчина был задержан. Подросток находится в медицинском учреждении. Расследование продолжается.