Отец и сын погибли в выгребной яме под Ростовом

24 августа в выгребной яме на территории Неклиновского района Ростовской области погибли 15-летний парень и его 44-летний отец.

Трагедия случилась в одном из частных домов хутора Курлацкого. Мужчина попросил сына прочистить трубу выгребной ямы. Парень решил помочь папе, но в процессе работы потерял сознание и упал в яму. Отец попытался достать сына, но тоже потерял сознание и упал следом за сыном. Спасти их не удалось. Оба скончались до приезда медиков.

По данным сотрудников СУ СК РФ, в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято после проверки, сообщает газета «Новость».