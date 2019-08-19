На главную Новости мира Отец, двое сыновей и дочь избили ребенка в Красном Селе
Новости мираПроисшествия

Отец, двое сыновей и дочь избили ребенка в Красном Селе

В Красном Селе мужчина сообщил правоохранителям о том, что на детской площадке был избит его 12-летний сын. Подробностями ЧП гражданин поделился в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в соцсети ВКонтакте.

По словам мужчины, 14 августа на детской площадке во дворе дома №42 на Геологической улице его сын поругался с двумя 10-летними ребятами. Братья позвали для решений конфликта свою сестру 16-ти лет. Девушка стала нецензурно ругаться, после чего схватила 12-летнего парня за шею и начала душить. Затем к месту происшествия выбежал отец всех троих. Он взял за волосы потерпевшего ребенка, а затем нанес ему удар кулаком по лицу.

Сообщается, что мужчина является уроженцем Киргизии 1981 года рождения. Отец пострадавшего ребенка сфотографировал последствия нападения семьи, а затем показал фото медикам в травмпункте. Теперь подано заявление в полицию, сообщает Мегаполис.

Фото: соцсети

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани продолжается ремонт системы ливневой канализации

Жителя Рязанской области осудили за жестокое убийство знакомого

В Рязанской области отметили 400-летие города Спас-Клепики

В Рязанской области объявлен конкурс на должность гендиректора Фонда капремонта

Двое пострадавших в ДТП на Солотчинском мосту находятся в тяжёлом состоянии

На пожаре в Спасском районе погибла женщина

В ГК «Зелёный сад» подведены итоги конкурса «Битва ремонтов»

В понедельник отключили холодную воду на нескольких улицах Рязани

Момент ДТП с мотоциклистом попал на видео

Кредитные карты рязанцев стали объектом атаки кибермошенников

Хлеборобы Скопинского района намолотили 100 тысяч тонн зерна

Стали известны подробности смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

Венгрия: пенгё, милпенгё – гиперинфляция. 155 финансовых историй

Банк «Открытие» предоставил правительству Рязанский области кредит на 279 млн рублей

В ДТП под Рязанью погиб водитель из Тульской области

Рязанцев приглашают разгадать «Загадки города Паровилль»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Житель ХМАО убил соседа пешней

В России растет спрос на заграничные паспорта

Полицейский устроил ДТП в Подмосковье