Отец, двое сыновей и дочь избили ребенка в Красном Селе

В Красном Селе мужчина сообщил правоохранителям о том, что на детской площадке был избит его 12-летний сын. Подробностями ЧП гражданин поделился в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в соцсети ВКонтакте.

По словам мужчины, 14 августа на детской площадке во дворе дома №42 на Геологической улице его сын поругался с двумя 10-летними ребятами. Братья позвали для решений конфликта свою сестру 16-ти лет. Девушка стала нецензурно ругаться, после чего схватила 12-летнего парня за шею и начала душить. Затем к месту происшествия выбежал отец всех троих. Он взял за волосы потерпевшего ребенка, а затем нанес ему удар кулаком по лицу.

Сообщается, что мужчина является уроженцем Киргизии 1981 года рождения. Отец пострадавшего ребенка сфотографировал последствия нападения семьи, а затем показал фото медикам в травмпункте. Теперь подано заявление в полицию, сообщает Мегаполис.

Фото: соцсети