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Отец 130 раз изнасиловал родную дочь в Астрахани

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Астрахани, который на протяжении 14 лет насиловал свою малолетнюю дочь 2000 года рождения. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на региональное СУ РФ.

Сообщается, что мужчина подозревается в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери, совершенных с 2005 по 2019 годы.

Подозреваемый задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководителя СУ по Астраханской области.

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