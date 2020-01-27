Отец 130 раз изнасиловал родную дочь в Астрахани

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Астрахани, который на протяжении 14 лет насиловал свою малолетнюю дочь 2000 года рождения. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на региональное СУ РФ.

Сообщается, что мужчина подозревается в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери, совершенных с 2005 по 2019 годы.

Подозреваемый задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководителя СУ по Астраханской области.