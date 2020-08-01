Отдыхающий рассказал о гибели семьи на алтайской турбазе

Отдыхающий на турбазе в Алтайском крае сообщил, что от номера, где погибла семья из четырех человек, шел неприятный запах.

«Запах был. Сначала думали, что канализация», – заявил мужчина.

Напомним, ранее на турбазе обнаружили трупы четырех человек. Уточняется, что на базу люди прибыли 26 июля. О ЧП стало известно благодаря сотрудникам турбазы, которые вскрыли дверь номера погибшей семьи. Люди долго не выходили из номера и привлекли внимание персонала.

Теперь следователи проводят осмотр места гибели членов семьи. Обследуется каждая деталь помещения, сообщает РЕН ТВ.