Отчим истязал двухлетнюю девочку в Петербурге

В Петербург 22-летний мужчина подозревается в истязании двухлетней дочери сожительницы. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что ребенка госпитализировали 3 сентября. Девочке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу. Ей провели операцию.

Как рассказал отчим, девочка упала с кроватки на пол. При этом молодой человек также признался, что иногда наказывал малышку – ставил в угол и бил руками по голове и телу.

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Отчим и мать девочки задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».