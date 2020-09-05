Суббота, 5 сентября, 2020
14.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Отчим истязал двухлетнюю девочку в Петербурге

Никита Брыкин

В Петербург 22-летний мужчина подозревается в истязании двухлетней дочери сожительницы. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что ребенка госпитализировали 3 сентября. Девочке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу. Ей провели операцию.

Как рассказал отчим, девочка упала с кроватки на пол. При этом молодой человек также признался, что иногда наказывал малышку – ставил в угол и бил руками по голове и телу.

Реклама

Отчим и мать девочки задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

У школы в Рязани сфотографировали гору выброшенной еды

Новости Рязани
У школы №36 в Рязани сфотографировали гору выброшенной под дерево еду. Снимки от анонимного автора размещены в группе Типичная Рязань.
Узнать больше

Умерла рязанская актриса Зоя Пятницкая

Культура
В пятницу, 4 сентября, ушла из жизни рязанская актриса Зоя Пятницкая. Об этом сообщается в официальной группе Рязанского ТЮЗ в социальной сети...
Узнать больше

В Рязани ограничат движение транспорта по улице Берёзовой

Новости Рязани
С понедельника, 7 сентября, в Рязани ограничат движение транспорта по улице Берёзовой. Об этом сообщается на сайте мэрии. По...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 4 сентября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 4 сентября. Следователи выясняют...
Узнать больше

Рязанцам покажут эксклюзивный спектакль «Гуси-Лебеди»

Культура
Рязанский областной театр кукол готовит эксклюзивный детский спектакль “Гуси-Лебеди”. Всем известная сказка в руках режиссера и заслуженного артиста РФ Елены Олениной заиграет...
Узнать больше

В Рязани собрали модель будущего передвижного кванториума

Новости Рязани
В пятницу, 4 августа, в кванториуме "Дружба" прошел мастер-класс с участием министра образования Ольги Щетинкиной. Вместе с преподавателем технопарка Александром Васиным глава...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Люди – в приоритете. «Единая Россия» задаёт новый вектор развития Рязанской области

Акценты
13 сентября состоятся выборы в Рязанскую областную Думу. Накануне голосования, 2 сентября, региональное отделение партии «Единая Россия» на 32-й конференции приняло предвыборную...
Узнать больше

Как распознать хороший мед на ярмарке и в магазине?

Акценты
Сегодня ассортимент меда своим многообразием не радует покупателей, а вызывает у них недоумение. Ведь одно дело – традиционная сортировка по медоносным растениям...
Узнать больше

Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников

Акценты
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+