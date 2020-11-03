Отчим и мать годами истязали сына и дочь в Москве

Возбуждено уголовное дело против матери, которую подозревают в систематическом и жестоком избиении детей в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что жертвами родителей стали 4-летний сын и 16-летняя дочь. Семья проживала в одной из квартир на Шарикоподшипниковской улице. Дети рассказали, что бил их не только отчим, но и собственная мать. Несовершеннолетних доставили в больницу.

По предварительной версии, начиная с 2017 года, женщина избивала детей, а также позволяла жестоко обращаться с ними своему сожителю. У пары воспитывались еще двое детей.

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Прокуратура намерена дать оценку действиям уполномоченных органов, которые призваны контролировать обстановку в семьях с детьми.

Отчиму детей также грозит уголовная ответственность.