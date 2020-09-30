Основатель SuperJob назвал профессии, представители которых должны зарабатывать больше всех

Одной из ключевых мер Национального проекта «Здравоохранение» является усиление диагностической базы. В региональном онкоцентре завершилась поставка и монтаж оборудования для молекулярно-генетической лаборатории....
Учителя начальной школы и педагоги в детских садах должны иметь наиболее высокий уровень дохода, считает основатель SuperJob Алексей Захаров. По его мнению, период с раннего детства и до окончания начальной школы следует считать ключевым в развитии личности.
Именно по этой причине необходимо с самого раннего детства прививать детям желание получать новые знания и развивать свои таланты.
Пандемия, по его словам, наглядно продемонстрировала кризис системы государственного образования во всем мире – необходима серьезная реформа.
Одной из ключевых мер Национального проекта «Здравоохранение» является усиление диагностической базы. В региональном онкоцентре завершилась поставка и монтаж оборудования для молекулярно-генетической лаборатории....