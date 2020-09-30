Среда, 30 сентября, 2020
19 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Основатель SuperJob назвал профессии, представители которых должны зарабатывать больше всех

7info
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Учителя начальной школы и педагоги в детских садах должны иметь наиболее высокий уровень дохода, считает основатель SuperJob Алексей Захаров. По его мнению, период с раннего детства и до окончания начальной школы следует считать ключевым в развитии личности.

– Мы начинаем понимать, что у нас очень серьезные перекосы в признании дееспособности молодых людей. Имеется в виду социальная «передержка» с 5 лет и до конца института. Вообще, мы привыкли к тому, что ребенка надо заставлять ходить в сад, потом в школу, потом – в институт. В идеале самая высокая зарплата должна быть у педагогов детских садов и учителей младших классов. Это вообще должны быть самые уважаемые люди! Потому что то, что эти люди портят или, наоборот, вкладывают – уже никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет исправить, – заявил Захаров.

Именно по этой причине необходимо с самого раннего детства прививать детям желание получать новые знания и развивать свои таланты. 

– Стремление учиться работает только в детях – это нейрофизиология. И это стремление надо развивать с самого раннего детства. Большинство детей попадает в ситуацию, когда их учат худо-бедно читать и писать, а все остальное – профанация. Подобные задачи стояли ранее в индустриальной школе, когда надо было из крестьян сделать роботов-андроидов для выполнения узкоспециальных задач на конвейере. Таких работников проще всего заменить на автоматы. Очень мало людей, которые создают продукт — руками или головой, – подчеркнул основатель SuperJob.

Пандемия, по его словам, наглядно продемонстрировала кризис системы государственного образования во всем мире – необходима серьезная реформа.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанском онкоцентре появилась молекулярно-генетическая лаборатория

Новости медицины
Одной из ключевых мер Национального проекта «Здравоохранение» является усиление диагностической базы. В региональном онкоцентре завершилась поставка и монтаж оборудования для молекулярно-генетической лаборатории....
Узнать больше

Компания «Мармакс» представила проекты подземного паркинга бизнес-класса

Новости Рязани
Компания «Мармакс» представила проекты подземного паркинга в домах бизнес-класса «Наследие Современности» и «Достояние на Чапаева». Парковочный вопрос волнует, пожалуй,...
Узнать больше

6 рязанских муниципалитетов получат дополнительные средства

Власть
5 муниципальных районов и один городской округ Рязанской области получат 5 млн руб. Деньги пойдут на развитие в них местного самоуправления, сообщили...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Самоцветы» из Костромы готовят супер-шоу для любителей КВН в Рязани

Новости Рязани
Рязанские болельщики с нетерпением ждут выхода на сцену команд-участниц Высшей и Премьер-лиги МС КВН.
Узнать больше

В Рязани презентовали интерактивную карту космических объектов области

Космическая карта Рязанской области
Работа над картой длилась несколько месяцев, а во вторник она была представлена гостям.
Узнать больше

Рязанская область начнёт сотрудничество с Санкт-Петербургом

Новости Рязани
Николай Любимов также поручил проработать и соглашение с Новгородской областью.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

Акценты
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+