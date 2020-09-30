Основатель SuperJob назвал профессии, представители которых должны зарабатывать больше всех

Учителя начальной школы и педагоги в детских садах должны иметь наиболее высокий уровень дохода, считает основатель SuperJob Алексей Захаров. По его мнению, период с раннего детства и до окончания начальной школы следует считать ключевым в развитии личности.

– Мы начинаем понимать, что у нас очень серьезные перекосы в признании дееспособности молодых людей. Имеется в виду социальная «передержка» с 5 лет и до конца института. Вообще, мы привыкли к тому, что ребенка надо заставлять ходить в сад, потом в школу, потом – в институт. В идеале самая высокая зарплата должна быть у педагогов детских садов и учителей младших классов. Это вообще должны быть самые уважаемые люди! Потому что то, что эти люди портят или, наоборот, вкладывают – уже никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет исправить, – заявил Захаров.

Именно по этой причине необходимо с самого раннего детства прививать детям желание получать новые знания и развивать свои таланты.

– Стремление учиться работает только в детях – это нейрофизиология. И это стремление надо развивать с самого раннего детства. Большинство детей попадает в ситуацию, когда их учат худо-бедно читать и писать, а все остальное – профанация. Подобные задачи стояли ранее в индустриальной школе, когда надо было из крестьян сделать роботов-андроидов для выполнения узкоспециальных задач на конвейере. Таких работников проще всего заменить на автоматы. Очень мало людей, которые создают продукт — руками или головой, – подчеркнул основатель SuperJob.

Пандемия, по его словам, наглядно продемонстрировала кризис системы государственного образования во всем мире – необходима серьезная реформа.