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Опытные туристы рассказали, как сэкономить на отдыхе

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Российские туристы рассказали о самых эффективных способах сделать путешествие дешевле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

В первую очередь полезно сравнивать цены на путешествие разными видами транспорта и проверять стоимость перелета в соседние даты.

Еще серьезно экономить позволяет оплата отеля сразу после бронирования, а не при заселении. Мало кто знает, что авиабилеты иногда выгодно покупать во вторник: в среду авиакомпании и агентства корректируют цены с учетом изменения курса валют.

Кроме того, опытные путешественники бронируют отели с возможностью бесплатной отмены, а потом следят за его стоимостью.

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