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Опять каршеринг: Четыре человека получили травмы в ДТП в Москве

11 сентября каршеринговый авто VW Polo протаранил грузовик. Авария случилась в утренее время суток на Щелковском шоссе в Москве.

Информация о данном происшествии была размещена в паблике «Типичный каршеринг» в соцсети ВКонтакте. Сообщается, что в результате жесткого столкновения седана и грузового автомобиля травмированными оказались сразу четыре человека.

Один их потерпевших отказался от госпитализации, еще трое были доставлены в межучреждение. Они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.

Фото: «Типичный каршеринг»

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