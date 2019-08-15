Опубликовано видео с отцом, выбросившим 4-месячную дочь из окна

Следственный комитет РФ опубликовал видео с 44-летним мужчиной, который выбросил свою 4-месячную дочь из окна.



По данным следствия, тело ребёнка было найдено утром в четверг, 15 августа, на асфальте под окнами общежития в Ленинском районе Красноярска. Девочка получила смертельные травмы при падении с большой высоты.



По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний отец погибшей, который в момент преступления находился, предположительно, в состоянии опьянения.



Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.



Ранее сообщалось, что мужчина скинул дочь с 4-го этажа. Также, по предварительным данным, он пытался скинуть ещё и годовалого сына, но ему помешала жена. Есть данные, что в семье принимали наркотики.

