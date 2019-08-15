На главную Видео Опубликовано видео с отцом, выбросившим 4-месячную дочь из окна
ВидеоНовости мираПроисшествия

Опубликовано видео с отцом, выбросившим 4-месячную дочь из окна

Следственный комитет РФ опубликовал видео с 44-летним мужчиной, который выбросил свою 4-месячную дочь из окна.

По данным следствия, тело ребёнка было найдено утром в четверг, 15 августа,  на асфальте под окнами общежития в Ленинском районе Красноярска. Девочка получила смертельные травмы при падении с большой высоты. 

По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний отец погибшей, который в момент преступления находился, предположительно, в состоянии опьянения.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина скинул дочь с 4-го этажа. Также, по предварительным данным, он пытался скинуть ещё и годовалого сына, но ему помешала жена. Есть данные, что в семье принимали наркотики. 

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязань приехала синагога на колёсах

В Рязани представители древних городов обменялись опытом по сохранению исторической среды

Испанский театр в Рязани покажет пластический спектакль о любви

В Сасове сбили ребёнка на велосипеде

Сегодня вечером рязанцы услышат оперу «Иоланта» под открытым небом

ХК «Рязань» подписал защитника

В Рязани пьяный водитель протаранил забор

Елена Сорокина провела личный приём граждан

В ДТП с перевернувшимся фургоном с пивом пострадала 17-летняя девушка

В Рязани продолжается фестиваль «Небо России»

Театр из Еревана рассказал рязанцам историю «Ромео и Джульетты»

В центре Рязани произошло ДТП

Рязанцы могут увидеть «Душу архитектуры древнего города»

Рязанцы посмотрели спектакль с завязанными глазами

Появилось видео с места убийства рязанской воспитательницы

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за жары

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Жительница Рязани стала жертвой мошенников

В Рязани легковушку залило водой во время ДТП

Актёра Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса из-за конфликта с бортпроводником